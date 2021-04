Belen Rodriguez, le immagini inedite del gender reveal: la gioia del piccolo Santiago (Di lunedì 26 aprile 2021) Belen Rodriguez ha condiviso le immagini inedite del “gender reveal” con cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma di una bambina. Belen Rodriguez è entrata nel settimo mese di gravidanza e attraverso i social ha svelato ai fan il momento in cui ha appreso che sarebbe diventata madre di una bambina. A svelare l’arrivo della piccola Luna Marie alla showgirl e al suo compagno, Antonino Spinalbese, sarebbero stati Veronica Cozzani (mamma di Belen) e suo figlio Santiago, che avrebbero utilizzato il classico “gender reveal” con un palloncino pieno di petali colorati (in questo caso rosa) per svelare alla coppia l’arrivo della figlia femmina. Fonte Foto: ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 26 aprile 2021)ha condiviso ledel “” con cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma di una bambina.è entrata nel settimo mese di gravidanza e attraverso i social ha svelato ai fan il momento in cui ha appreso che sarebbe diventata madre di una bambina. A svelare l’arrivo della piccola Luna Marie alla showgirl e al suo compagno, Antonino Spinalbese, sarebbero stati Veronica Cozzani (mamma di) e suo figlio, che avrebbero utilizzato il classico “” con un palloncino pieno di petali colorati (in questo caso rosa) per svelare alla coppia l’arrivo della figlia femmina. Fonte Foto: ...

