Beautiful | trama 26 aprile 2021 | Flo si fa da parte

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 aprile 2021)oggi 26con un colpo di scena inaspettato che fungerà da effetto domino per tutti i protagonisti della soap. Pronti a partire per Los Angeles? Sally è sconvolta Nuova puntataoggi 26con un focus su Sally Spectra e le sue condizioni di salute. Wyatt è convinto che la donna sia sconvolta per la rottura del loro rapporto e si sente in colpa: ma lui non sa che la Spectra nasconda qualcosa di molto più serio e preoccupante. L'unica a conoscere tutta la verità è Katie Logan, che ha incontrato per caso la Spectra in Ospedale ed ha appreso la gravità della situazione. La Logan ha promesso di non dire nulla a nessuno e starle vicino da questo momento in poi. Bill incontra Katie e vuole avere notizie in merito alla visita di ...