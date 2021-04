BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 27 aprile 2021

(Di lunedì 26 aprile 2021)di27: Leggi anche:dal 2 all’8 maggio: il piano di THOMAS va avanti e… Nel giorno del suo compleanno, Zoe (Kiara Barnes) è contenta che Thomas (Matthew Atkinson) si sia ricordato l’importanza di quella data, così lo difende dai dubbi di Carter (Lawrence Saint Victor), preoccupato per lei. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di rassicurare Hope (Annika Noelle) su Thomas: non è più ossessionata da lui e ciò che ora la turba è piuttosto la connessione che ancora esiste tra Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), dimostrata dal recente bacio. Katie (Heather Tom) insiste con una testarda Sally (Courtney Hope): deve informare della sua malattia almeno i ...

: Wyatt ha chiesto a Flo di farsi da parte Lo Spencer ha parlato con Sally solo poche ora prima che si recasse in ospedale, e ha notato grande turbamento nella ragazza . ...Trameitaliane: la malattia di Sally Nei prossimi giorni saremo in ansia per la salute di Sally . La giovane, dopo la fine della sua relazione con Wyatt, scoprirà infatti di ...In effetti, è proprio così: Bill e Liam sono convinti di aver ucciso Vinny Walker. L’amico di Thomas potrebbe finire in mezzo alla strada a seguito di un litigio. Wyatt è ormai vicino alla verità e po ...Nella puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 27 aprile, Sally vuole affrontare la sua malattia da sola ma Katie le offre il suo supporto. Beautiful: trama e orari Beauti ...