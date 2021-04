Beautiful anticipazioni americane, chi ha davvero ucciso Vinny? Liam non è il colpevole? (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle scorse anticipazioni americane di Beautiful abbiamo scoperto che è stato ritrovato il cadavere di Vinny Walker. I sospettati sono Thomas, Finn e Liam, ma forse non è nessuno di loro il colpevole. Chi potrebbe essere il vero assassino? Ebbene anche una donna, una delle protagoniste principali della soap potrebbe aver abilmente posto fine alla vita del giovane, in quanto ha manipolato l’esito del test del Dna del figlio che sta aspettando, ovvero Steffy Forrester. La giovane potrebbe aver avuto anche un complice o ancora peggio, potrebbe esserci un piano dietro la morte del giovane spacciatore. Ma per sapere la verità dovremmo attendere ancora diverse puntate in quanto è la vicenda al centro delle trame attualmente in onda in America. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle scorsediabbiamo scoperto che è stato ritrovato il cadavere diWalker. I sospettati sono Thomas, Finn e, ma forse non è nessuno di loro il. Chi potrebbe essere il vero assassino? Ebbene anche una donna, una delle protagoniste principali della soap potrebbe aver abilmente posto fine alla vita del giovane, in quanto ha manipolato l’esito del test del Dna del figlio che sta aspettando, ovvero Steffy Forrester. La giovane potrebbe aver avuto anche un complice o ancora peggio, potrebbe esserci un piano dietro la morte del giovane spacciatore. Ma per sapere la verità dovremmo attendere ancora diverse puntate in quanto è la vicenda al centro delle trame attualmente in onda in America. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

