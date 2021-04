Beach volley, World Tour 2021 Cancun2. Quarto posto per Rossi/Carambula: i brasiliani vincono la finale per la terza piazza. (Di lunedì 26 aprile 2021) Appuntamento rimandato per Enrico Rossi e Adrian Carambula per il primo podio in carriera assieme in un 4 stelle World Tour. Il campione olimpico Alison e Alvaro Filho riescono a vincere 2-0 la finale per il terzo posto del secondo torneo di Cancun ai danni di Rossi/Carambula, che hanno rincorso per tutto il match, sprecando qualche buona occasione per indirizzare diversamente l’incontro. Più incisivi e meno fallosi i carioca nelle fasi determinanti del match. Nel primo set partono meglio i brasiliani che trovano un paio di muri vincenti con Alison e scattano avanti 8-4. Carambula inizia a macinare attacchi vincenti e gli azzurri si riportano in carreggiata (8-7). IO carioca mantengono un break di vantaggio fino al ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Appuntamento rimandato per Enricoe Adrianper il primo podio in carriera assieme in un 4 stelle. Il campione olimpico Alison e Alvaro Filho riescono a vincere 2-0 laper il terzodel secondo torneo di Cancun ai danni di, che hanno rincorso per tutto il match, sprecando qualche buona occasione per indirizzare diversamente l’incontro. Più incisivi e meno fallosi i carioca nelle fasi determinanti del match. Nel primo set partono meglio iche trovano un paio di muri vincenti con Alison e scattano avanti 8-4.inizia a macinare attacchi vincenti e gli azzurri si riportano in carreggiata (8-7). IO carioca mantengono un break di vantaggio fino al ...

