Bassetti: possiamo riaprire gli stadi al pubblico (Di lunedì 26 aprile 2021) Bassetti: "riaprire gli stadi per le ultime due di campionato" "Gli stadi sono all'aperto e con una capienza ridotta al 10-15% sono sicuri dal punto di vista dei contagi" così afferma il dottor Bassetti. "Riaprono teatri e cinema, anche al chiuso, ma gli stadi no". A tornare su questo argomento è l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Che non ha mai nascosto la propria fede calcistica per i colori del Genoa. Secondo il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino il governo e le istituzioni dovrebbero lavorare per consentire di disputare almeno le ultime due partite di campionato (16 e 23 maggio) con una porzione di pubblico. Bassetti ha postato su Facebook una foto di una partita del torneo ATP di Tennis a ...

