Basket, Serie C Silver: ottavo brindisi Just Mary Messina, vittoria contro Svincolati Milazzo (Di lunedì 26 aprile 2021) JustMary Messina Cocuzza, ottava vittoria in nove gare contro gli Svincolati Milazzo. I giallorossi dopo un primo quarto in equilibrio vanno avanti nel punteggio e controllano la rimonta ospite nell’ultimo parziale vincendo 71-57. Ventello per Kulevicius (26) e doppia cifra per Vidakovic (17) ottavo successo stagionale per la JustMary Messina Cocuzza che supera nel derby 71-57 gli Svincolati Milazzo. I giallorossi vanno avanti dopo un primo quarto in equilibrio e controllano i tentativi di rimonta degli indomiti ospiti, allungando a metà dell’ultima parziale. Fra gli ospiti manca lo squalificato Piperno e fa il suo esordio l’ex ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)Cocuzza, ottavain nove garegli. I giallorossi dopo un primo quarto in equilibrio vanno avanti nel punteggio ellano la rimonta ospite nell’ultimo parziale vincendo 71-57. Ventello per Kulevicius (26) e doppia cifra per Vidakovic (17)successo stagionale per laCocuzza che supera nel derby 71-57 gli. I giallorossi vanno avanti dopo un primo quarto in equilibrio ellano i tentativi di rimonta degli indomiti ospiti, allungando a metà dell’ultima parziale. Fra gli ospiti manca lo squalificato Piperno e fa il suo esordio l’ex ...

