Basket, Serie B: una decimata Torrenova mostra i denti ma non basta, Piacenza vince 92-82 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gaferr Serie B di Basket, la Torrenova perde a Piacenza per 92-82 Non basta tanto carattere alla Fidelia Torrenova, che al PalaFranzanti di Piacenza viene battuta per 92-82 dalla capolista Bakery. La squadra di coach Bartocci, decimata dall'assenza dei playmaker Ferrarotto e Galipò, gioca una buona gara, rimanendo dentro la partita per tutto l'arco della gara, impensierendo la capolista Piacenza fino alla fine. La Cestistica lotta, non molla e con carattere rientra fino dal -16 di fine terzo quarto fino al -6 (88-82), poi la bomba dell'ex Vico a 2? dalla fine chiude il match. Torrenova dimostra però di essere più viva che mai, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nel match ...

