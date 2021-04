Basket | i migliori italiani della 29^ giornata di Serie A | Bortolani e Aradoni uomini salvezza | Tonut trascina Venezia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ventinovesima e penultimaA di. Un turno di campionato che ha espresso alcuni verdetti importanti. Andiamo a vedere quali sono stati i. Giordano: vent’anni e non sentirli. Nella partita più importantestagionesua Brescia, il sicilianola Germani al successo in quel di Cremona. Una vittoria che vale l’aritmeticaper i lombardi, guidati dai 23 punti (24 di valutazione) di uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico italiano. Christian Burns: dalla gioventù diall’esperienza di uno deilunghidi questo campionato. Contro Cremona ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori

La Gazzetta dello Sport

A voi la scelta dell'mvp e deiruolo per ruolo.... che cade sul parquet dello SpeziaClub per 79 - 61. Una partita giocata a viso aperto dalle ... Spezia è una dellesquadre del girone, specialmente nella metà campo offensiva, e lo ...Ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket. Un turno di campionato che ha espresso alcuni verdetti importanti. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani. Giordano Bortolani ...Basket, la Mastria Sport Academy Catanzaro cade a Roma: commento e tabellino della sfida. Trasferta amara per la Mastria Sport Academy che non riesce ad interrompere la striscia n ...