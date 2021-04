Basket, EuroCup 2021: finale Monaco-Unics Kazan, domani al via la serie che assegna il trofeo (Di lunedì 26 aprile 2021) Settimana di fuoco per l’EuroCup 2020-2021 di Basket. domani, martedì 27 aprile, infatti, avrà inizio la serie finale tra AS Monaco e Unics Kazan, le due squadre che si contenderanno l’assegnazione del trofeo. Andiamo a presentare la sfida che decreterà la vincitrice della seconda competizione targata Euroleague Basketball. La speranza era quella di vedere a questo punto del torneo la Virtus Bologna, una delle grandi favorite per la vittoria finale. E invece le V Nere, dopo una stagione perfetta con 18 vittorie in altrettanti match tra fase iniziale, Top 16 e quarti di finale, sono caduti in semifinale contro l’Unics ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Settimana di fuoco per l’2020-di, martedì 27 aprile, infatti, avrà inizio latra AS, le due squadre che si contenderanno l’zione del. Andiamo a presentare la sfida che decreterà la vincitrice della seconda competizione targata Euroleagueball. La speranza era quella di vedere a questo punto del torneo la Virtus Bologna, una delle grandi favorite per la vittoria. E invece le V Nere, dopo una stagione perfetta con 18 vittorie in altrettanti match tra fase iniziale, Top 16 e quarti di, sono caduti in semicontro l’...

