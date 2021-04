Bari | omicidi | droga | estorsioni e altro Per anni I 99 arresti nell’operazione antimafia Carabinieri e polizia | oltre 400 impegnati nelle scorse ore per bloccare boss e affiliati

(Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di: Nella notte appena trascorsa, un’imponente operazionedella Direzione Distrettualedie della Direzione Nazionaleha visto, ae su tutto il Territorio Nazionale,400 uomini e donne del Comando Provinciale deie della Questura di, in un’azione congiunta, con la quale è stato inferto un duro colpo all’agguerrito clan Strisciuglio, operante ae provincia. Sono complessivamente 99 i soggetti, tra capi e, raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Tribunale di– ...

Advertising

NoiNotizie : #Bari: omicidi, droga, estorsioni e altro. Per anni. I 99 arresti nell'operazione antimafia - daBitonto : 'Vortice-Maestrale'. Sgominate le articolazioni del clan Strisciuglio in tutta la Città Metropolitana di #Bari. Arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari omicidi

...dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Tribunale di- ... anche da guerra, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,e tentati ...L'inchiesta, coordinata dai pm della Dda diRenato Nitti e Marco D'Agostino, ha accertato ... scomparso il 7 agosto 2014 e il cui cadavere non è mai stato ritrovato, due tentatiai danni ...Operazione della Direzione distrettuale antimafia di Bari e della Direzione nazionale Antimafia con 99 arresti, clan imponeva a gestori esercizi pubblici l’installazione di apparecchi per il gioco.Ha richiesto l’impiego di oltre 400 uomini e donne del comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Bari, la maxi-operazione congiunta della ...