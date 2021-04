Barbara d’Urso | Signorini | “Lontano dalla sua tv” Silenzio rotto su Blasi

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica live Il direttore di Chi conferma la sua posizione sulla conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5. La frecciatina a L’Isola Pubblicato su 26 Aprile 2021 In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Alfonsoha parlato anche die Ilary. Gli ascolti tv di Domenica Live non stanno brillando e questo potrebbe pensare che il contenitore del dì festivo di Canale 5 potrebbe essere chiuso il prossimo anno. Nella prossima stagione è circolato anche il nome dial posto della, ma Alfonso ha smentito categoricamente: “Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la ...