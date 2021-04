Bar e ristoranti riaprono, ma solo coi dehors: “Una ripartenza azzoppata” (Di lunedì 26 aprile 2021) ripartenza sì, ma solo a determinate condizioni. È una zona gialla anomala quella che da lunedì 26 aprile stanno vivendo i ristoratori italiani, anche a Bergamo: possono infatti tornare i clienti, ma solo negli spazi esterni che non tutti possono avere. “Abbiamo stimato che 2/3 dei locali bergamaschi può disporre di un dehor – ci spiega il direttore di Ascom Bergamo Oscar Fusini -. Questo significa che una grossa fetta di ristoratori non potrà ripartire affatto. Per questo io questa zona gialla la chiamo ‘ripartenza azzoppata’”. Lunedì 26 aprile anche il meteo si è messo di traverso con una giornata grigia e qualche goccia di pioggia che ha frenato le consumazioni all’esterno: “Un altro aspetto che chi ha deciso queste riaperture dovrebbe considerare con più attenzione. Non siamo in estate e non sarà ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021)sì, maa determinate condizioni. È una zona gialla anomala quella che da lunedì 26 aprile stanno vivendo i ristoratori italiani, anche a Bergamo: possono infatti tornare i clienti, manegli spazi esterni che non tutti possono avere. “Abbiamo stimato che 2/3 dei locali bergamaschi può disporre di un dehor – ci spiega il direttore di Ascom Bergamo Oscar Fusini -. Questo significa che una grossa fetta di ristoratori non potrà ripartire affatto. Per questo io questa zona gialla la chiamo ‘’”. Lunedì 26 aprile anche il meteo si è messo di traverso con una giornata grigia e qualche goccia di pioggia che ha frenato le consumazioni all’esterno: “Un altro aspetto che chi ha deciso queste riaperture dovrebbe considerare con più attenzione. Non siamo in estate e non sarà ...

