Bakayoko e Osimhen stendono il Toro: il Napoli aggancia Milan e Juve (Di lunedì 26 aprile 2021) Bella vittoria del Napoli, che si impone 2 - 0 a Torino contro i granata e, in attesa di Lazio - Milan, aggancia proprio i rossoneri e la Juventus a quota 66. Grande primo tempo quello della squadra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Bella vittoria del, che si impone 2 - 0 a Torino contro i granata e, in attesa di Lazio -proprio i rossoneri e lantus a quota 66. Grande primo tempo quello della squadra ...

SerieA : Triplice fischio: il @sscnapoli conquista una preziosa vittoria grazie alle reti di #Bakayoko e #Osimhen nel primo… - annatrieste : Sul gol di Osimhen Sky Go è saltato per via dell'allineamento di pianeti causato dal gol di Bakayoko. Come ha segnato? - anperillo : Il #Napoli del girone di ritorno ha un passo da scudetto. Classifica e calendario alla mano adesso la corsa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PODIO - Maria Mazza scrive a 'NM': '1° Osimhen, 2° Bakayoko , 3° Insigne e Zielinski' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PODIO - Maria Mazza scrive a 'NM': '1° Osimhen, 2° Bakayoko , 3° Insigne e Zielinski' -