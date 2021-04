Awed bacia tutte…e tutti! (Di lunedì 26 aprile 2021) Non solo lacrime durante L’isola dei Famosi ma anche baci. Anzi, baci rubati! Ecco cos’è successo Una settimana all’insegna dell’ironia per i naufraghi de L’Isola Dei Famosi 2021. Stavolta è Awed a sorprendere il pubblico e i compagni di avventura, con un simpatico siparietto all’insegna dei baci. In un picco di euforia, infatti, Awed inizia a rincorrere i naufraghi per baciarli appassionatamente. La prima preda è il malcapitato Gilles Rocca, poi tocca a Valentina Persia che, però, pare non essersi tirata indietro regalando ad Awed piccoli momenti di estasi. Angela Melillo, invece, non ha ceduto alle avance da Tempo delle Mele di Awed e, consapevole della gelosia del compagno che la osserva da casa, declina educatamente. Le sorprese, però, non sono finite e, a breve, ci sarà una “prova ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Non solo lacrime durante L’isola dei Famosi ma anche baci. Anzi, baci rubati! Ecco cos’è successo Una settimana all’insegna dell’ironia per i naufraghi de L’Isola Dei Famosi 2021. Stavolta èa sorprendere il pubblico e i compagni di avventura, con un simpatico siparietto all’insegna dei baci. In un picco di euforia, infatti,inizia a rincorrere i naufraghi perrli appassionatamente. La prima preda è il malcapitato Gilles Rocca, poi tocca a Valentina Persia che, però, pare non essersi tirata indietro regalando adpiccoli momenti di estasi. Angela Melillo, invece, non ha ceduto alle avance da Tempo delle Mele die, consapevole della gelosia del compagno che la osserva da casa, declina educatamente. Le sorprese, però, non sono finite e, a breve, ci sarà una “prova ...

thatsamoopoint : RT @peularis: Awed che bacia tutte e poi scappa imbarazzato come Francesco quando baciava Tommaso - laraalucini : RT @justmanreyy: Simone che in meno di un’oretta bacia più di me in un’intera vita @simone_paciello #isola #awed #forzaawed #isoladeifamosi… - otajkoo : non per dire ma uno come gilles che non bacia francesca per gioco ma lo farebbe con awed allora bello mio sei propr… - giannanebuloni : RT @_exhaausted_: Awed che ha capito che non può concludere con nessuna, allora bacia tutti #isola #tommasozorzi - itsmanuelas : Gilles che prima bacia Awed ma poi non vuole baciare Francesca io non lo capisco #isola -