Avanti un Altro, Luketta ‘sconvolge’ Bonolis: “Vi consiglio di cambiare canale” – FOTO (Di lunedì 26 aprile 2021) Avanti un Altro ha visto quest’oggi una presenza veramente speciale. Stiamo parlando di Luketta, l’esilarante personaggio che ha fatto ridere tutti e ha sconvolto Paolo Bonolis Paolo Bonolis esordisce subito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 aprile 2021)unha visto quest’oggi una presenza veramente speciale. Stiamo parlando di, l’esilarante personaggio che ha fatto ridere tutti e ha sconvolto PaoloPaoloesordisce subito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - lmj_vanessa : Ma è partita la musica della bonas di avanti un altro o cosa #isola - AfricaeAffari : L'ultimo numero di @AfricaeAffari propone un focus dedicato all ????Algeria et alla diversificazione della sua econom… -