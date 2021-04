Autobus in fiamme al ritorno da scuola, decine di studenti in fuga. Messi in salvo dall’autista (Di lunedì 26 aprile 2021) Autobus in fiamme, paura per un gruppo di studenti. È successo in provincia di Padova poco dopo le 12.30 di oggi 26 aprile. L’Autobus, per cause ancora da accertare, si è incendiato mentre stava attraversando la frazione di Correzzola dopo essere partito da Padova, carico di studenti che rientravano a casa da scuola. A quanto si apprende dai media locali l fumo ha cominciato a uscire dal mezzo dopo la fermata Castelcaro a Codevigo, a 200 metri dal confine con Correzzola. Immediati sono scattati i soccorsi. Una grande nube nera ha avvolto tutto l’Autobus e i passeggeri sono fuggiti di corsa. Tra le prime ipotesi circolare sembra a che causa dell’incendio sia stato il surriscaldamento del motore. Andranno fatte delle indagini e nel frattempo i sindacati sono sul piede di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)in, paura per un gruppo di. È successo in provincia di Padova poco dopo le 12.30 di oggi 26 aprile. L’, per cause ancora da accertare, si è incendiato mentre stava attraversando la frazione di Correzzola dopo essere partito da Padova, carico diche rientravano a casa da. A quanto si apprende dai media locali l fumo ha cominciato a uscire dal mezzo dopo la fermata Castelcaro a Codevigo, a 200 metri dal confine con Correzzola. Immediati sono scattati i soccorsi. Una grande nube nera ha avvolto tutto l’e i passeggeri sono fuggiti di corsa. Tra le prime ipotesi circolare sembra a che causa dell’incendio sia stato il surriscaldamento del motore. Andranno fatte delle indagini e nel frattempo i sindacati sono sul piede di ...

