Athletic Bilbao-Atletico Madrid | Simeone | “Sono preoccupato | c’è solo una cosa da fare”

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'perde ae saluta il primo posto in classifica.: “Super League? Il club è stato protagonista di un gran gesto”I Colchoneros stanno attraversando un momento piuttosto negativo e nell'ultimo mese e mezzo hanno dilapidato l'importante vantaggio da Reale Barcellona. La sconfitta in casa dell'pesa notevolmente visto che ha ridotto a soli 2 punti il vantaggio su catalani e Merengues. Il tecnico dei biancorossi, Diego Pablo, in conferenza stampa, ha analizzato così la stagione dei suoi dicendosi molto.Barcellona, Piqué: “No alla Superlega. Non voglio veder sparire club come il Napoli. Messi? Rispondo così” "Quando un ...

L'Atletico Madrid ha perso, per 2 - 1, fuori casa contro l': adesso la classifica della Liga, in vetta, e' sempre piu' corta. A cinque gare dal termine recita cosi': Atletico Madrid 73 punti; Real Madrid 71; Barcellona 71; Siviglia 70. I ...La partita- Atletico Madrid di Domenica 25 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata de LaLiga- ...La Roma ha scelto Maurizio Sarri come futuro allenatore al posto di Paulo Fonseca. L'Atletico Madrid ha perso, per 2-1, fuori casa contro l'Athletic Bilbao: adesso la classifica della Liga è sempre pi ...Colchoneros battuti 2-1 in casa del Bilbao. Stesso risultato per i blaugrana, che rimontano il Villarreal, e per gli uomini di Lopetegui, che superano il Granada ...