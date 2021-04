AstraZeneca | Ue fa causa | Avviata azione legale

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'Unione Europea ha avviato un'nei confronti di, dopo i ritardi nella consegna del vaccino anti Covid. L'è stata intrapresa anche per conto dei 27 Stati membri. ...

'La Commissione europea ha lanciato venerdì un'azione giuridica nei confronti di, a nome dei 27 Stati membri'. Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che 'l'azienda non è stata capace di presentare una strategia affidabile' sulle consegne ......