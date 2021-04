AstraZeneca, Ue fa causa: “Avviata azione legale” (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – L’Unione Europea ha avviato un’azione legale nei confronti di AstraZeneca, dopo i ritardi nella consegna del vaccino anti Covid. L’azione legale è stata intrapresa anche per conto dei 27 Stati membri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – L’Unione Europea ha avviato un’nei confronti di, dopo i ritardi nella consegna del vaccino anti Covid. L’è stata intrapresa anche per conto dei 27 Stati membri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Astrazeneca, la Ue ufficializza l’avvio della causa: “La società non ha garantito rispetto del contratto e delle co… - HuffPostItalia : L'Europa fa causa ad AstraZeneca - TgLa7 : Il contratto dell'Ue con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a #rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna… - lawally78 : RT @fattoquotidiano: Astrazeneca, la Ue ufficializza l’avvio della causa: “La società non ha garantito rispetto del contratto e delle conse… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Astrazeneca, la Ue ufficializza l’avvio della causa: “La società non ha garantito rispetto del contratto e delle conse… -