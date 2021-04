Astrazeneca, la Ue ufficializza l’avvio della causa: “La società non ha garantito rispetto del contratto e delle consegne” (Di lunedì 26 aprile 2021) “La Commissione ha avviato lo scorso venerdì un’azione legale contro la compagnia Astrazeneca per la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. La ragione è che alcuni termini del contratto non sono stati rispettati e la società non è arrivata a ricoprire una posizione per raggiungere una strategia per assicurare la consegna delle dosi in tempo”. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, durante il briefing di oggi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “La Commissione ha avviato lo scorso venerdì un’azione legale contro la compagniaper la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. La ragione è che alcuni termini delnon sono stati rispettati e lanon è arrivata a ricoprire una posizione per raggiungere una strategia per assicurare la consegnadosi in tempo”. Lo ha dichiarato un portavoceCommissione europea, durante il briefing di oggi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

