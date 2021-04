Astrazeneca e Johnson, Ema: contattare il medico se presenti sintomi. Ecco quali (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco le nuove indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini Astrazeneca (Vaxzevria), Johnson & Johnson e dei rarissimi sintomi . A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021)le nuove indicazioni pubblicate dall'Ema a proposito dei vaccini(Vaxzevria),e dei rarissimi. A proposito di Atrazeneca: «Le persone che hanno ricevuto...

Advertising

infoiteconomia : Astrazeneca e Johnson, Ema: contattare il medico se presenti sintomi. Ecco quali - Nath67Lic : RT @OttobreInfo: 'la ricerca finanziata dagli Stati per 88 miliardi di dollari, ma in un anno manager e azionisti di Pfizer, AstraZeneca e… - Notiziedi_it : Johnson&Johnson come AstraZeneca: consigliato, se non obbligatorio, per gli over 60 - LorenzoFasano5 : Percentuale utilizzo vaccini in Puglia: -Pfizer/Biontech: 92,70% del totale consegnato -Moderna: 81,27% del totale… - ccclacar : RT @claudioriccio: 26 miliardi di dividendi per gli azionisti di Pfizer, Johnson e Johnson e AstraZeneca. I guadagni di Big pharma bastavan… -