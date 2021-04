Assembramenti in un bar in Calabria: carabinieri multano poliziotti (Di lunedì 26 aprile 2021) C’erano anche dei poliziotti a consumare un caffé tra gli avventori assembrati al bancone di un bar di Corigliano Rossano, in Calabria, che è in zona arancione. A sorprenderli sono stati alcuni carabinieri in servizio.I militari hanno proceduto ad effettuare i dovuti controlli sanzionando i presenti, mentre nei confronti del proprietario del locale è stato adottato il provvedimento d’urgenza di chiusura per cinque giorni. In corso accertamenti per elevare eventuali ulteriori sanzioni.Sulla vicenda è intervenuto Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap). “Le regole devono essere rispettate da tutti - afferma Conestà - e gli uomini e donne in divisa devono essere i primi a farlo. Detto ciò, tra le forze dell’ordine deve esserci collaborazione, cosa che a quanto pare, per via dell’esasperazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) C’erano anche deia consumare un caffé tra gli avventori assembrati al bancone di un bar di Corigliano Rossano, in, che è in zona arancione. A sorprenderli sono stati alcuniin servizio.I militari hanno proceduto ad effettuare i dovuti controlli sanzionando i presenti, mentre nei confronti del proprietario del locale è stato adottato il provvedimento d’urgenza di chiusura per cinque giorni. In corso accertamenti per elevare eventuali ulteriori sanzioni.Sulla vicenda è intervenuto Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap). “Le regole devono essere rispettate da tutti - afferma Conestà - e gli uomini e donne in divisa devono essere i primi a farlo. Detto ciò, tra le forze dell’ordine deve esserci collaborazione, cosa che a quanto pare, per via dell’esasperazione ...

