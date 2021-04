Ascolti tv, per Domenica IN un altro ottimo risultato: niente da fare per Domenica Live (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ ancora un ottimo risultato in termini di Ascolti per la Domenica pomeriggio di Mara Venier. Il suo Domenica IN vola alto e non teme rivali. Nessun cambio di rotta nonostante il ritorno in diretta di Domenica Live. Per zia Mara gli Ascolti della Domenica sono assicurati. Giornata di festa, giornata dal sapore primaverile ma con la voglia del pubblico di continuare a informarsi grazie a Domenica IN. Interviste cuore a cuore, informazione e tanti ospiti illustri nel salotto di Mara Venier per quella che è sicuramente la formula giusta per il pomeriggio della Domenica di Rai 1. Ma vediamo i numeri di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ ancora unin termini diper lapomeriggio di Mara Venier. Il suoIN vola alto e non teme rivali. Nessun cambio di rotta nonostante il ritorno in diretta di. Per zia Mara glidellasono assicurati. Giornata di festa, giornata dal sapore primaverile ma con la voglia del pubblico di continuare a informarsi grazie aIN. Interviste cuore a cuore, informazione e tanti ospiti illustri nel salotto di Mara Venier per quella che è sicuramente la formula giusta per il pomeriggio delladi Rai 1. Ma vediamo i numeri di ...

