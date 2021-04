Arte: Basquiat, monumentale teschio in vendita con stima record di 50 milioni di dollari (Di lunedì 26 aprile 2021) New York, 26 apr. - (Adnkronos) - Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all'asta da Christie's l'11 maggio a New York: il monumentale dipinto "In This Case" del 1983, l'ultimo della serie dei "teschi", sarà offerto con la stima record di 50 milioni di dollari. Incluso nella rivoluzionaria retrospettiva di Basquiat alla Fondation Louis Vuitton di Parigi, "In This Case" è stato mostrato insieme ai suoi due capolavori più iconici, "Untitled" (1981) - di proprietà del Broad Museum di Santa Monica, in California - e "Untitled" (1982), che è stato venduto nel 2017 per oltre 110 milioni di dollari, stabilendo il prezzo più alto mai raggiunto da un artista americano all'asta. Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) New York, 26 apr. - (Adnkronos) - Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel(1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all'asta da Christie's l'11 maggio a New York: ildipinto "In This Case" del 1983, l'ultimo della serie dei "teschi", sarà offerto con ladi 50di. Incluso nella rivoluzionaria retrospettiva dialla Fondation Louis Vuitton di Parigi, "In This Case" è stato mostrato insieme ai suoi due capolavori più iconici, "Untitled" (1981) - di proprietà del Broad Museum di Santa Monica, in California - e "Untitled" (1982), che è stato venduto nel 2017 per oltre 110di, stabilendo il prezzo più alto mai raggiunto da un artista americano all'asta. Con ...

