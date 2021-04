Arsenal: Arteta è al lavoro per pianificare il prossimo mercato (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Arsenal sta già pianificando il prossimo mercato, con l’obiettivo di vendere cinque giocatori. Mikel Arteta ha le idee chiare, c’è bisogno di sfoltire la rosa per mettere in piedi una squadra competitiva, soprattutto dopo una stagione disastrosa. E proprio per questo motivo il Ceo dei Gunners Vinai Venkatesham e il direttore non esecutivo Tim Lewis hanno già contattato Arteta per gestire al meglio i fondi per il mercato. Non solo sfoltire la rosa, alleggerendo il pacchetto ingaggi, ma anche acquistare giocatori mirati, funzionali allo gioco dello spagnolo. mercato Arsenal: quali giocatori verranno venduti? Arteta ha fatto già dei nomi precisi, in modo da rendere più semplice l’operazione del club di investire sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) L’sta già pianificando il, con l’obiettivo di vendere cinque giocatori. Mikelha le idee chiare, c’è bisogno di sfoltire la rosa per mettere in piedi una squadra competitiva, soprattutto dopo una stagione disastrosa. E proprio per questo motivo il Ceo dei Gunners Vinai Venkatesham e il direttore non esecutivo Tim Lewis hanno già contattatoper gestire al meglio i fondi per il. Non solo sfoltire la rosa, alleggerendo il pacchetto ingaggi, ma anche acquistare giocatori mirati, funzionali allo gioco dello spagnolo.: quali giocatori verranno venduti?ha fatto già dei nomi precisi, in modo da rendere più semplice l’operazione del club di investire sul ...

Advertising

infoitsport : Arsenal, Arteta polemico per il rigore annullato: 'Immagini viste venti volte, ma non capisco' - AAngelo1994 : @RaffaeleDeSa Ho visto 4/5 partite dell'Arsenal quest'anno, tutte vittorie e anche con molti gol, ma dopo la sconfi… - Psikick1 : @DerrickPillay5 @WeatherHum @Arsenal R U Arteta in disguise?!!! - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: Se Arteta è riuscito ad allenare per quasi due anni l'Arsenal senza venire esonerato, voi potete fare QUALSIASI cosa. Abb… - ClockEndItalia : Chiudiamo tutto, pietà e amor proprio. Prestazione ignobile, tanto quanto la nostra proprietà, il VAR e i cambi di… -