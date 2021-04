Arriva dopo Sanremo il nuovo album di Max Gazzè “La matematica dei rami” (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano. “La matematica dei rami” è nuovo progetto discografico di Max Gazzè frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band. Terminata la parentesi sanremese, l’album fa riecheggiare le atmosfere degli ultimi mesi in studio trascorsi insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha coprodotto, insieme allo stesso Gazzè, il nuovo disco e lo ha accompagnato sul palco di Sanremo nella serata delle canzoni d’autore, sulle note di “Del mondo”, brano inserito anche nell’album e prima cover presente in un disco di Gazzè, celebrando la sua collaborazione con i CSI ad ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano. “Ladei” èprogetto discografico di Maxfrutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band. Terminata la parentesi sanremese, l’fa riecheggiare le atmosfere degli ultimi mesi in studio trascorsi insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha coprodotto, insieme allo stesso, ildisco e lo ha accompagnato sul palco dinella serata delle canzoni d’autore, sulle note di “Del mondo”, brano inserito anche nell’e prima cover presente in un disco di, celebrando la sua collaborazione con i CSI ad ...

