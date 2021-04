Area 21 | pubblicato il primo singolo del duo “alieno” | il significato di La la la VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) A metà tra un duo musicale e un cartoon,21 nasce dalla collaborazione tra Martin Garrix e Maejor: ecco ildi La la la Martin Garrix e Maejor hanno firmato per Stmpd Rcrds/Hollywood Records il loro progetto in collaborazione,21. Si tratta di un progetto che ricorda vagamente quello dei Gorillaz, con intenti che superano la musica nella sua dimensione più stretta. La storia degli21, infatti, racconta di due alieni la cui missione è viaggiare nello Spazio per diffondere un messaggio positivo di pace e di fratellanza, quando improvvisamente sono costretti ad atterrare sulla Terra. Ildi La la la È stato infatti pubblicata la clip ufficiale di La la la, ilche racconta le nuove avventure dei due cantanti-alieni: altre ...

