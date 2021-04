(Di lunedì 26 aprile 2021) Raffaele Panico, domenica 25 Aprile, in occasione della doppia ricorrenza, festa della Liberazione e della Fondazione della città – nel giorno di San Marco in onore dei primi coloni del Veneto, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della “. Presenti il Sindaco Antonio Terra, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso, il progettista dellal’architetto Otello Lazzari. Significativo il discorso del sindaco d’Antonio Terra che ha dato respiro a una visione operativa finalmente. Il primo cittadino ha posto massima attenzione alle altre aree di riqualificazione urbana della città. Nessun presunto revisionismo da quando Le Monde, primi di ottobre del 2008, pubblicava un articolo dal titolo Sur fond ...

italiaserait : Aprilia e la “nuova” piazza delle Erbe tra tradizione e innovazione - thefactory1944 : Da oggi si può visitare l'esposizione museale su prenotazione o il sabato dalle 9 alle 13 presso la Tenuta Calisson… - corsedimoto : MOTOGP - Andrea #Dovizioso e #Aprilia destinati al matrimonio in #MotoGP. La soddisfazione di Romano #Albesiano e l… - CrazyWheels1 : OFFERTA moto APRILIA RSV4 TUONO NUOVA PREZZO MIGLIORE 2021 - CrazyWheels1 : OFFERTA moto APRILIA RSV4 NUOVA PREZZO MIGLIORE 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia nuova

Corse di Moto

... presenti sul tracciato romagnolo con le rispettiveRS - GP20 e Ducati Desmosedici 2020. Ma ... Johnny Rea , ifatti, sullaKawasaki Ninja ZX - RR10, ha fatto segnare il miglior tempo, nel ...Ora unaprova per Inzaghi e la sua squadra, quella di sostenere anche la pressione di chi ... Mariani diMarcatori: 4 Molina, 32 Arslan, 34 Viola (rig), 49 Stryger, 74 Braaf, 82 Lapadula ...Il club laziale, impegnato nel girone F di Serie D, pensa già alla prossima stagione. E avrebbe pensato all'ex RC Angolana, Marco Appignani, come nuovo allenatore.Raffaele Panico Aprilia, domenica 25 Aprile, in occasione della doppia ricorrenza, festa della Liberazione e della Fondazione della città – nel giorno di San Marco in onore dei primi coloni del Veneto ...