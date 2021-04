Apple gli banna l’account, uomo perde l’accesso a 25mila dollari di app e video (Di lunedì 26 aprile 2021) Due denunce nei confronti di Apple in California: la prima è di Matthew Price, che ha speso quasi 25.000 dollari nello store per vedersi poi bannato ed impossibilitato ad accedere ai contenuti. Sullo stesso tema anche la seconda... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) Due denunce nei confronti diin California: la prima è di Matthew Price, che ha speso quasi 25.000nello store per vedersi poito ed impossibilitato ad accedere ai contenuti. Sullo stesso tema anche la seconda...

