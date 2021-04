Antonella Clerici: “Buon giallo ma facciamo attenzione” (Di lunedì 26 aprile 2021) Inizia con una raccomandazione di Antonella Clerici la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice augura Buon giallo a tutti, perché quasi tutte le regioni d’Italia da oggi diventano zona gialla. Ed è sempre con il sorriso che la Clerici raccomanda tutti di fare attenzione, è s come abbiamo visto più volte, tornare indietro, ricominciare dall’inizio, tornare alla zona arancione se non addirittura alla zona rossa. La realtà è che i ragazzi sono tornati a scuola, che quasi tutto sta riaprendo ma non è cambiato molto, i dati restano preoccupanti ma bisogna tornare alla vita, in più ci sono i vaccini che sono arrivati e le regioni sono tutte attive. Antonella Clerici INIZIA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CON UNA RACCOMANDAZIONE Sempre colorata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Inizia con una raccomandazione dila puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice auguraa tutti, perché quasi tutte le regioni d’Italia da oggi diventano zona gialla. Ed è sempre con il sorriso che laraccomanda tutti di fare, è s come abbiamo visto più volte, tornare indietro, ricominciare dall’inizio, tornare alla zona arancione se non addirittura alla zona rossa. La realtà è che i ragazzi sono tornati a scuola, che quasi tutto sta riaprendo ma non è cambiato molto, i dati restano preoccupanti ma bisogna tornare alla vita, in più ci sono i vaccini che sono arrivati e le regioni sono tutte attive.INIZIA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CON UNA RACCOMANDAZIONE Sempre colorata ...

Advertising

Capera20239698 : RT @CuccioloTommy: Se questo assomiglia a freddy mercury io sono ilary Blasi, ma mi devo accontare perché mi dicono che assomiglio ad Anton… - CuccioloTommy : Se questo assomiglia a freddy mercury io sono ilary Blasi, ma mi devo accontare perché mi dicono che assomiglio ad… - ventotraipini : Bonucci si rivede in Nesta. Un po' come se Antonella Clerici si rivedesse in Charlize Theron. #FiorentinaJuve - zazoomblog : Antonella Clerici: relax dopo le fatiche di È sempre mezzogiorno (FOTO) - #Antonella #Clerici: #relax #fatiche - zazoomblog : Antonella Clerici e il forte legame con un volto di Amici: ecco di chi si tratta e il perché - #Antonella #Clerici… -