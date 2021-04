Anticipazioni Report puntata del 26 aprile 2021: cosa vedremo stasera in tv, tutte le inchieste (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazioni Report puntata del 26 aprile 2021, torna l’appuntamento con le inchieste di Rai 3. L’appuntamento è per oggi lunedì 26 aprile 2021 in prima serata. Scopriamo insieme qualche anticipazione. Anticipazioni Report puntata del 26 aprile 2021: ecco cosa vedremo stasera in tv, le inchieste Nella puntata di questa sera si tornerà a parlare di Vaticano con “Il sabotaggio”, l’inchiesta di Giorgio Mottola con Norma Ferrar e Giulia Sabella. Nuove testimonianze inedite rivelano che il Vaticano avrebbe potuto evitare la presunta truffa del palazzo di Londra, costato 400 milioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)del 26, torna l’appuntamento con ledi Rai 3. L’appuntamento è per oggi lunedì 26in prima serata. Scopriamo insieme qualche anticipazione.del 26: eccoin tv, leNelladi questa sera si tornerà a parlare di Vaticano con “Il sabotaggio”, l’inchiesta di Giorgio Mottola con Norma Ferrar e Giulia Sabella. Nuove testimonianze inedite rivelano che il Vaticano avrebbe potuto evitare la presunta truffa del palazzo di Londra, costato 400 milioni di ...

