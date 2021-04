Anna Oxa spiega perché non la vediamo in tv e a Sanremo: cosa c’è dietro (Di lunedì 26 aprile 2021) A parte la sua ospitata a Live Non è la d’Urso, è un po’ che non vediamo Anna Oxa in tv, soprattutto in Rai. L’artista intervistata da Candida Morvillo sul Corriere ha spiegato il perché. Pare infatti che da Viale Mazzini sia arrivato un veto dopo l’infortunio della cantante a Ballando con le Stelle. Il nome della Oxa era circolato anche per Sanremo 2021, ma secondo dei rumor sarebbe stata esclusa. “Io ho vissuto il processo creativo, che m’importa se altri fanno il branco e poi devono sbranare il lupo? È una vita che cercano di farlo. Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021) A parte la sua ospitata a Live Non è la d’Urso, è un po’ che nonOxa in tv, soprattutto in Rai. L’artista intervistata da Candida Morvillo sul Corriere hato il. Pare infatti che da Viale Mazzini sia arrivato un veto dopo l’infortunio della cantante a Ballando con le Stelle. Il nome della Oxa era circolato anche per2021, ma secondo dei rumor sarebbe stata esclusa. “Io ho vissuto il processo creativo, che m’importa se altri fanno il branco e poi devono sbranare il lupo? È una vita che cercano di farlo. Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019,comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: ...

