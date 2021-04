Anna Oxa: «Ora vivo senza temere i giudizi. I matrimoni? Inutili» (Di lunedì 26 aprile 2021) Anna Oxa ha rilasciato un’intervista intensa al Corriere della Sera in vista dei suoi 60 anni. «Io ho smesso di avere dei momenti. vivo in un flusso continuo, in un presente senza un prima o un dopo» La cantante ha raccontato della sua nuova vita, nella natura, lontano dai clamori dello spettacolo, dove ha ritrovato un rapporto più vero con la vita dove escludere tutto ciò che non fa parte di sé per poter godere appieno della vita. Tutto è cambiato dopo la morte di sua madre “uno di quei dolori così forti che non possono restare fine a se stessi” e che le hanno fatto scoprire una vita più vera che non lascia spazio ai giudizi degli altri, che presuppone solo il proprio modo di sentire la vita senza lasciarsi condizionare e proprio in questa ottica, spiega la Oxa anche l’amore assume una connotazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021)Oxa ha rilasciato un’intervista intensa al Corriere della Sera in vista dei suoi 60 anni. «Io ho smesso di avere dei momenti.in un flusso continuo, in un presenteun prima o un dopo» La cantante ha raccontato della sua nuova vita, nella natura, lontano dai clamori dello spettacolo, dove ha ritrovato un rapporto più vero con la vita dove escludere tutto ciò che non fa parte di sé per poter godere appieno della vita. Tutto è cambiato dopo la morte di sua madre “uno di quei dolori così forti che non possono restare fine a se stessi” e che le hanno fatto scoprire una vita più vera che non lascia spazio aidegli altri, che presuppone solo il proprio modo di sentire la vitalasciarsi condizionare e proprio in questa ottica, spiega la Oxa anche l’amore assume una connotazione ...

