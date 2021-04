Anna Lou e Nicola: chi sono i figli di Asia Argento? (Di lunedì 26 aprile 2021) Anna Lou e Nicola sono i due figli di Asia Argento, famosa attrice e personaggio molto conosciuto e di grande successo. Questa sera, lunedì 26 aprile, Asia Argento sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto sarà nello studio de l’Isola dei Famosi per supportare la sua storica amica Vera Gemma. Scopriamo qualcosa in più sui suoi figli. Anna Lou Castoldi nasce a Lugano, in Svizzera, il 20 giugno 2001 e quest’anno compirà 20 anni. La ragazza è figlia si Asia Argento ed il cantante Morgan. La ragazza ha una fortissima passione per la scrittura e spesso si diletta a scrivere. Anna Lou ha sofferto molto il confronto con l’essere ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 26 aprile 2021)Lou ei duedi, famosa attrice e personaggio molto conosciuto e di grande successo. Questa sera, lunedì 26 aprile,sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto sarà nello studio de l’Isola dei Famosi per supportare la sua storica amica Vera Gemma. Scopriamo qualcosa in più sui suoiLou Castoldi nasce a Lugano, in Svizzera, il 20 giugno 2001 e quest’anno compirà 20 anni. La ragazza èa sied il cantante Morgan. La ragazza ha una fortissima passione per la scrittura e spesso si diletta a scrivere.Lou ha sofferto molto il confronto con l’essere ...

