Angela Da Mondello al delirio: si crede una star e quando le chiedono di Lele Mora… (video) (Di lunedì 26 aprile 2021) Spettacolo ridicolo e indecoroso all’emittente Tv Campane dove Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, è stata al centro di un’accesa e surreale discussione insieme ad altre chiassose ospiti. La donna siciliana, diventata “famosa” per aver detto durante un’intervista che non ci fosse il Covid, di recente ha puntato il dito contro Barbara D’Urso, accusandola di averle rovinato la vita. Eppure fu “grazie” all’intervista della conduttrice di Canale 5 se Angela da Mondello è diventata suo malgrado un “personaggio”. Sfuggendo a un più decoroso aninimato. L’intervista nella quale la Chianello rese “eterno” il grido di battaglia dalle spiagge siciliane – “Non ce n’è Coviddi” – infatti, è stata fatta proprio da un’inviata della D’Urso. Il web a volte crea personaggi di cui non si sente la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Spettacolo ridicolo e indecoroso all’emittente Tv Campane doveChianello, meglio nota comeda, è stata al centro di un’accesa e surreale discussione insieme ad altre chiassose ospiti. La donna siciliana, diventata “famosa” per aver detto durante un’intervista che non ci fosse il Covid, di recente ha puntato il dito contro Barbara D’Urso, accusandola di averle rovinato la vita. Eppure fu “grazie” all’intervista della conduttrice di Canale 5 sedaè diventata suo malgrado un “personaggio”. Sfuggendo a un più decoroso aninimato. L’intervista nella quale la Chianello rese “eterno” il grido di battaglia dalle spiagge siciliane – “Non ce n’è Coviddi” – infatti, è stata fatta proprio da un’inviata della D’Urso. Il web a volte crea personaggi di cui non si sente la ...

Advertising

SecolodItalia1 : Angela Da Mondello al delirio: si crede una star e quando le chiedono di Lele Mora… (video) - SabrySal75 : Si ora più che mai sono convinta che conosca ANGELA DA MONDELLO, monologhi a non finire... comunque un tantino arro… - SabrySal75 : Deboruccia conosce Angela da Mondello #clubshowitalia - _SarCaustic : @giannimacheda Da che Mondello è Mondello, è sempre andata così, Angela. : D - il_Guarino : @matteosalvinimi Hanno lo stesso QI di Angela da Mondello, per loro non c’è ne COVIDDI!!! -