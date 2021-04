Andrea Delogu audace | “Manuel Agnelli ha un telaio di tutto rispetto”

(Di lunedì 26 aprile 2021), una delle conduttrici più talentuose. Ironica e autoironica, la sua schiettezza è parte del suo essere irresistibile. Per questo nell’intervista rilasciata a Specchio si riconosce “”. Una che abbatte il tabù della psicanalisi così presente nel nostro Paese e fa bene: “Da otto anni. In Italia è considerato un lusso o la risorsa di chi non ce la fa più. Invece è un’opportunità a portata di mano. Salva la vita a molti. Con me lo ha fatto. Salvando anche chi mi sta vicino”. È sicura di aver cambiato punto di visione: “Rompo meno le palle. Ci sono momenti in cui l’unica cosa che riesci a vedere è il tuo dolore e pensi che sia evidente a tutti. Semplicemente non è così. Ma io so di non essere sola al mondo e questo fa un’enorme differenza”. La rossa, a Sanremo con la squadra di RaiRadioDue ha ...

bluishmind_ : ogni volta che Andrea Delogu pubblica qualcosa su ig io m'innamoro un po' di più raga ma quant'è bellaaa - fa_qui : RT @dea_channel: quando ancora stai delirando nel sonno e ti trovi di fronte l'apparizione mistica della divina Andrea Delogu @andreadelogu… - SalvaCostanzo : Ma Andrea Delogu ha finito i soldi? Pubblicizza qualsiasi cosa,ahahah. - Jesus66253584 : Andrea Delogu, intervistata da Specchio, su Manuel Agnelli: ha un telaio di tutto rispetto. Lui potrebbe dire, se… - jocopocomajoco_ : RT @MatteoCassol: Mio su @mow_mag ???? Intervista intima di Andrea Delogu, che ha parlato di tatuaggi, di terapia e di San Patrignano, dicen…

...non per LOL Germania che ci dà dei camorristi? Perché non per gli Autogol che prendono in giro il presidente dell'Inter Zhang con un italiano cinesizzato? Perché nessuno dice niente se...... scrittore e drammaturgo conosciuto in tutto il mondo noto anche sul piccolo schermo come conduttore di "Ricomincio da Rai 3" insieme ad, una straordinaria finestra sul mondo dello ...Perché ci scandalizziamo per la Hunziker e non per LOL Germania che ci dà dei camorristi? Perché non per gli Autogol che prendono in giro il presidente dell'Inter Zhang con un italiano cinesizzato? Pe ...Andrea Delogu scioglie i nodi degli altri. Come se lei non ne fosse a sua volta un groviglio. Dall’inizio di marzo fa un podcast sulla schizofrenia, una parola che noi usiamo con leggerezza e che Andr ...