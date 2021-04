Anche Scozia e Irlanda riaprono tutto: da oggi possibili gli incontri al chiuso e all’aperto (Di lunedì 26 aprile 2021) Scozia e Irlanda allentano da oggi le misure prese per fronteggiare il Covid-19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesi verso la normalità, come in tutto il Regno Unito. In Scozia, dove c’è un sistema a fasce, riapriranno negozi, palestre e impianti sportivi al chiuso, mentre pub, bar e ristoranti potranno riaprire solo all’aperto e con un massimo di sei persone per tavolo. Potranno riprendere a lavorare nelle case private Anche addetti alle pulizie ed imbianchini. In Irlanda possono riprendere da oggi gli allenamenti all’aperto per i ragazzi con meno di 18 anni e sarà consentito giocare a golf e tennis. Saranno di nuovo accessibili attrazioni come parchi naturali e zoo. Due persone ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021)allentano dale misure prese per fronteggiare il Covid-19 nel quadro di un processo che dovrebbe portare i due Paesi verso la normalità, come inil Regno Unito. In, dove c’è un sistema a fasce, riapriranno negozi, palestre e impianti sportivi al, mentre pub, bar e ristoranti potranno riaprire soloe con un massimo di sei persone per tavolo. Potranno riprendere a lavorare nelle case privateaddetti alle pulizie ed imbianchini. Inpossono riprendere dagli allenamentiper i ragazzi con meno di 18 anni e sarà consentito giocare a golf e tennis. Saranno di nuovo accessibili attrazioni come parchi naturali e zoo. Due persone ...

