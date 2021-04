Anche a Bergamo riaprono i cinema: nelle sale i film protagonisti agli Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile la Lombardia e Bergamo tornano in zona gialla. Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, che rimane in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021, ha disposto le nuove regole in materia di “Riaperture”. cinema, teatri, sale concerto, live club riaprono al pubblico: i posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. Ecco le informazioni relative ai cinema di Bergamo e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile la Lombardia etornano in zona gialla. Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, che rimane in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021, ha disposto le nuove regole in materia di “Riaperture”., teatri,concerto, live clubal pubblico: i posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. Ecco le informazioni relative aidie ...

