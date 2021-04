Amici 20, Raffaele Renda contro Deddy: esplode la polemica (Di lunedì 26 aprile 2021) Amici 20 è al centro di una nuova polemica mediatica, sollevata dal web sul sesto serale del talent, che ha decretato l’eliminazione di Raffaele Renda. Quest’ultimo, dopo essere finito al ballottaggio contro Deddy nel nuovo appuntamento serale, ha ricevuto degli attacchi da parte del caposquadra avversario Rudy Zerbi, che in particolare ha ispirato l’elio di un palloncino per poi cantare un pezzo assegnatogli dalla sua mentore, Arisa, al fine di emularne la voce in modo provocatorio. Un gesto che unitamente all’uscita di scena di Raffaele, battuto da Deddy al termine del loro ballottaggio, sta facendo discutere e divide l’opinione del pubblico, sui social. Particolari che vi indichiamo di seguito. Amici 20, Raffaele ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021)20 è al centro di una nuovamediatica, sollevata dal web sul sesto serale del talent, che ha decretato l’eliminazione di. Quest’ultimo, dopo essere finito al ballottaggionel nuovo appuntamento serale, ha ricevuto degli attacchi da parte del caposquadra avversario Rudy Zerbi, che in particolare ha ispirato l’elio di un palloncino per poi cantare un pezzo assegnatogli dalla sua mentore, Arisa, al fine di emularne la voce in modo provocatorio. Un gesto che unitamente all’uscita di scena di, battuto daal termine del loro ballottaggio, sta facendo discutere e divide l’opinione del pubblico, sui social. Particolari che vi indichiamo di seguito.20,...

