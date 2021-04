Amici 20, Giulia Stabile: la reazione del padre al primo bacio con Sangiovanni (Di lunedì 26 aprile 2021) La signora Susi, la mamma di Giulia Stabile, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Di Più” per parlare dell’esperienza della figlia nella scuola di Amici 20. Giulia è senza dubbio una delle più brave e amate ballerine del talent di Maria De Filippi, e la stessa conduttrice sembra avere una predilezione per lei. Pura, ingenua e mai cattiva cattiva con le rivali, la 18enne italo-spagnola nella scuola di Amici ha vissuto anche il suo primo amore. Amici 20, l’amore tra Sangiovanni e Giulia: cosa ne pensa la famiglia di lei? Nei mesi si è avvicinata sempre più al cantante Sangiovanni, che quando ha iniziato anche lui a provare qualcosa per lei ha lasciato la fidanzata e ha cominciato una storia d’amore che sta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) La signora Susi, la mamma di, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Di Più” per parlare dell’esperienza della figlia nella scuola di20.è senza dubbio una delle più brave e amate ballerine del talent di Maria De Filippi, e la stessa conduttrice sembra avere una predilezione per lei. Pura, ingenua e mai cattiva cattiva con le rivali, la 18enne italo-spagnola nella scuola diha vissuto anche il suoamore.20, l’amore tra: cosa ne pensa la famiglia di lei? Nei mesi si è avvicinata sempre più al cantante, che quando ha iniziato anche lui a provare qualcosa per lei ha lasciato la fidanzata e ha cominciato una storia d’amore che sta ...

