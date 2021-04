Amici 20 | flirt tra Martina e Stefano De Martino? La ballerina rompe il silenzio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –Miliddi,della ventunesima edizione di, replica ai rumors a proposito di un presuntocon il giudiceDescoppiato dietro le quinte del talent show di Canale 5. Ladi latino, eliminata nel corso del serale, ha già vissuto una storia d’amore nella scuola, quella con il cantante Aka7even lasciato per Raffaele Renda. A lei infatti è stata dedicata la canzone “Mi manchi”. Nel corso di una diretta Instagram,si è ritrovata a dover rispondere alle domande del fan e ha smentito una notizia che già dalle prime appariva sostanzialmente poco credibile. L’indiscrezione ha letteralmente spiazzato l’ex allieva di Lorella Cuccarini: “Aiuto, che dite, non sto ...

Martina Miliddi "con Stefano De Martino? Aiuto!"/ Dopo: "Non capisco.." Samuela Barbetta in crisi dopo il giudizio di sabato? Se da una parte abbiamo Samuele Barbetta che sicuramente ...Infatti, le è stato chiesto se fosse vera la notizia di questo presunto flirt amoroso tra lei e De Martino. L'ex allieva di 'Amici 20' è parsa decisamente molto sorpresa dalla domanda e la sua ... Martina Miliddi è uscita da poco più di una settimana dalla scuola di Amici ma, nonostante ciò, si continua a parlare molto di lei e non solo per ...