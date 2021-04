Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 26/4/2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) Le offerte Amazon di oggi includono videogiochi Playstation 4 e televisori LG. Nella settimana in cui l’Italia prova a ripartire le offerte Amazon si rimpolpano con una serie di offerte LG che si affiancano ad alcuni sconti per videogiochi PS4, tornati o rimasti in sconto, e includono svariate Smart TV inclusi OLED da gaming, un ottimo monitor da gioco e una soundbar che gode di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming … Notizie giochiRead More L'articolo Amazon, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) Ledi oggi includonoPlaystation 4 e televisori LG. Nella settimana in cui l’Italia prova a ripartire lesi rimpolpano con una serie diLG che si affiancano ad alcuniperPS4, tornati o rimasti in sconto, e includono svariate Smart TV inclusi OLED da gaming, un ottimo monitor da gioco e una soundbar che gode di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Le agevolazioniincludonoPrime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversila fruizione diMusic base e Prime Video, il servizio streaming … Notizie giochiRead More L'articolo, ...

Advertising

GRisparmia : ?LEGO Super Heroes DC Batman All’inseguimento del Pinguino con la Bat-barca ?? - GRisparmia : ?LG 24ML600S Monitor 24' FULL HD LED IPS ?? - offertenonstop : ?? ASUS ROG Strix Go Type-C Cuffie Gaming con microfo ?? Prezzo attuale: 90.02€ ? Prezzo precedente: 109.9€ ?? Stai ri… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? [IMPORT ANGLAIS]RESISTANCE 2 GAME PS3 ?? Prezzo in Offerta: 13,9€ ?? Sconto: 60% ?? Risparmi: 21€ ?? Acqui… - OfferteVGames : Aperti su #Amazon i preorder di Tales Of Arise per #PS5 e #PS4! -