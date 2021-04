(Di lunedì 26 aprile 2021) Grande spettacolo ancora una volta per ilUSA . Nella notte si è scritta la storia nella classe 250 Est : Joha vinto la gara risultando il primo giapponese a vincere una gara in ...

motosprint : AMA Supercross, Salt Lake City 1: vincono Musquin e Shimoda - NEWSMotoEC : #250SX E 2021- MAIN EVENT Lìnea de Partida #SaltLakeCitySX 1 AMA #Supercross #NewsMotoEC #SLCSX 1 #SupercrossLive - CROSSPRENSA : AMA SUPERCROSS SALT LAKE CITY ENTRENAMIENTO LIBRE 250 COSTA ESTE. - motosprint : AMA #Supercross, Salt Lake City: tutto pronto per lo Showdown verso il titolo ?? - motosprint : AMA Supercross, Atlanta 3: vincono Webb nella 450 e Thrasher nella 250 Ovest -

Ultime Notizie dalla rete : AMA Supercross

Craig, 158 Qui gli highlights della 250 dal canale Youtube del, Salt Lake City: tutto pronto per lo Showdown verso il titolo, Atlanta 3: vincono Webb nella 450 e Thrasher nella 250 OvestLa prima gara della 450 al Rice-Eccles Stadium nella capitale dello Utah va al francese con Webb ad un passo dal titolo. Nella 250 Est vittoria storica del giapponese Jo Shimoda, shootout per il titol ...Al Rice-Eccles Stadium della capitale dello Utah vanno in scena le ultime due gare della stagione, decisive per l’assegnazione dei tre titoli 2021 del Supercross. Chi uscirà con il titolo in mano?