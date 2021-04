Alunno positivo | scuola media chiusa | triplo guariti su nuovi contagiati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) –‘De Nicola’ della frazione Quadriviolunedì e martedì per causa-covid. Ne dà notizia il sindaco Roberto Monaco con una comunicazione nella serata di domenica: “E’ pervenuta, da parte del Dirigente Scolastico professore Pietro Mandia, dell’Istituto Comprensivo ‘G. Palatucci’, una nota con la quale è stato comunicato un caso di positività che interessa unfrequentante lasecondaria di primo grado del plesso ‘De Nicola’. Dovendo effettuare la prevista sanificazione degli ambienti scolastici, come richiestoci, le attività didattiche verranno sospese per la giornata di lunedì 26 e martedì 27 aprile in tutto il plesso De Nicola sito alla località Quadrivio. Seguirà apposita ordinanza che prevede la chiusura del plesso interessato. ...