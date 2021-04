Altro che Superlega: la vera “punizione” per Juventus e Milan è giocarsi la qualificazione in Champions League contro l’Atalanta (Di lunedì 26 aprile 2021) Dall’inaccettabile pretesa di giocare per sempre nel campionato dei migliori, all’incubo di ritrovarsi subito fuori dalla Champions League. E non per una sanzione o una squalifica della Uefa, semplicemente perché c’è qualcuno che lo merita di più. Nella volata al quarto posto in cui l’Atalanta sembra favorita e persino il Napoli ha un calendario tutto in discesa, Juventus e Milan cominciano ad avere davvero paura: rischiano di rimanere esclusi dall’Europa che conta. È curioso che proprio nella settimana in cui il calcio mondiale è stato sconvolto dall’ipotesi della Superlega, la Serie A metta due delle sue protagoniste di fronte al loro incubo peggiore: il fallimento sportivo che diventa economico. Perché questo significa al giorno d’oggi non qualificarsi in Champions. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Dall’inaccettabile pretesa di giocare per sempre nel campionato dei migliori, all’incubo di ritrovarsi subito fuori dalla. E non per una sanzione o una squalifica della Uefa, semplicemente perché c’è qualcuno che lo merita di più. Nella volata al quarto posto in cuisembra favorita e persino il Napoli ha un calendario tutto in discesa,cominciano ad avere davvero paura: rischiano di rimanere esclusi dall’Europa che conta. È curioso che proprio nella settimana in cui il calcio mondiale è stato sconvolto dall’ipotesi della, la Serie A metta due delle sue protagoniste di fronte al loro incubo peggiore: il fallimento sportivo che diventa economico. Perché questo significa al giorno d’oggi non qualificarsi in. ...

Advertising

borghi_claudio : Con tutto agio il PNNR è arrivato alle Camere. Le prime quattro pagine sono di acronimi (giuro). Poi mi chiedete p… - BentivogliMarco : 'il fascismo non e' stato altro che un gruppo di criminali al potere'. Pier Paolo Pasolini #25aprile2021… - LegaSalvini : Oggi a Bologna, su questi assembramenti i compagni Letta e Speranza non avranno senz’altro nulla da dire, la bandie… - Il_Giudice_ : @itschiarayo No no io proprio intendo sul perchè usare in un impasto uno piuttosto che l’altro. Immagino che sia su… - himmyoldtshirt : RT @AV3NGST: vi ricordo che Liam chiama Harry fratello, si parlano, hanno un contatto e si vogliono bene, mentre voi fate paragoni l'uno co… -