Altri 301 italiani uccisi dal Covid e il tasso di positività sale al 5,8% (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore, in Italia si sono registrati 8.444 nuovi casi di coronavirus a fronte di 145.819 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 13.158 con 239.482 test). Sicuramente dati non ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore, in Italia si sono registrati 8.444 nuovi casi di coronavirus a fronte di 145.819 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 13.158 con 239.482 test). Sicuramente dati non ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 8.444 casi e 301 vittime. Tasso di positività al 5,8%… - mariandres2014 : RT @globalistIT: - giomo2 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 8.444 casi e 301 vittime. Tasso di positività al 5,8% - liberainfo : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 8.444 casi e 301 vittime. Tasso di positività al 5,8% - globalistIT : -