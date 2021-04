Alle 22 tutti a casa Milano alla prova del coprifuoco dopo le riaperture Ed è ancora caos sulle regole – Il video

(Di martedì 27 aprile 2021)settimane, anche la Lombardia è tornata in zona gi. A, nelle strade della movida, passate le 22 i ristoratori iniziano a riportare dentro i tavoli e a chiudere gli ombrelloni aperti per riparare i clienti dal brutto tempo. Il nuovo decreto Covid firmato dal Governo Draghi, e in vigore da oggi, 26 aprile, consente la riapertura dei ristoranti anchesera ma solo per quelle attività che sono dotate di spazi all’aperto. Ilè rimasto invariato. Nonostante i malumori della Lega.22 si va ao si esce dal locale? Come spiega a Open il capitano dei carabinieri Gabriele Lombardo «bisogna essere inentro le 22», diversamente da quanto fatto intendere giorni da fa dministra agli Affari ...

Advertising

borghi_claudio : Già 15mila hanno firmato. Firmate tutti. #nocoprifuoco Date forza alle vostre idee. - UffiziGalleries : Riapre al pubblico il #GiardinodiBoboli! Dal #27aprile, tutti i giorni fino alle 18.30. Festeggiamo? Certo, con un… - DavidSassoli : La #Resistenza fu un fatto di popolo, una forte tensione ideale che si sviluppò in #Italia e in #Europa dando origi… - RossaMcFarland : RT @bzmatteo72: Tutti vogliamo la verità e ci da fastidio l'ipocrisia, a parole, ma a fatti l'unica cosa che vogliamo è un'immagine di chi… - autautistico : RT @Mariox97: Ripenso alle parole di @Emiliano_11_ oggi pomeriggio, le trovo davvero d’ispirazione. Un buon proseguimento di giornata a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle tutti

Edilportale.com

ROSSONERI A RISCHIO CHAMPIONS, LA SQUADRA DI SIMONE INZAGHI TORNA IN CORSA La Lazio si lascia...PIOLI SUL RECUPERO DI IBRAHIMOVIC Ibrahimovic contro il Benevento? 'Abbiamo bisogno di. Ovvio ...tre telefonata di Levi che mi invita alla Stampa. Gli dico che fa un passo falso perché hoi motivi per ritenere che il suo padrone non approverà. Mi dice che, come direttore, è lui che ...Il 26 aprile, Binance lancerà le azioni tokenizzate della società di business intelligence MicroStrategy (MSTR), oltre che di Apple (NASDAQ: AAPL) e Microsoft (NASDAQ: MSFT ). Questi token consentiran ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...