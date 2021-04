Alfonso Signorini | “Ho preso il Covid | ho vissuto giorni molto brutti”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il direttore di Chi si è raccontato in un’intervista rilasciata a FQMagazine per il Fattoquotidiano.it, svelando di aver avuto il19 In lunga intervista rilasciata a FQMagazine per il Fattoquotidiano.it,, Direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello, si è raccontato a trecentosessanta gradi, svelando qualcosa che prima di adesso aveva tenuto nascosta. Il Direttore di Chi ha raccontato della sua infanzia, di come è iniziata la sua carriera fino ad oggi con il successo del Grande Fratello, il gossip e la malattia. “È statadura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia ...