Alfonso Signorini | “Ho avuto il Covid | lo dico per la prima volta Al Grande Fratello ci sono stati scivoloni | ho chiesto scusa Cose che non rifarei a “Chi”? Il gelato della Madia”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Papà impiegato, mamma casalinga. Figlio unico.viveva a Cormano, quartiere dormitorio a Milano Nord. Com’è stata la sua infanzia?“Molto solitaria, ero un bambino con poamici. Tanti libri, non perché mi attraessero ma per ripiego perché i miei compagni mi isolavano abbastanza. Mi rifugiavo in cantina a leggere,improbabili per la mia età. Ero iscritto a due biblioteche comunali in contemporanea perché la tessera si riempiva in poco tempo. Questo mi ha forgiato all’evasione, la lettura per me era una fuga dal mio mondo.” A casa sua si viveva con un solo stipendio.“Alle elementari la merenda con il panino che preparava la mamma era con la spalla perché il prosciutto crudo era per i rice il cotto costava troppo.stato anche un po’ bullizzato, forse lo ...